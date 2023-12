Il affole le mercato, l’OM menacé ?

Hugo Chirossel

En quête de renforts dans ses couloirs pour le prochain mercato hivernal, l’OM est annoncé sur la piste de Samuel Iling-Junior. La Juventus serait d’ailleurs ouverte à un départ de son ailier âgé de 20 ans, mais ce dernier aurait d’autres prétendants. Plusieurs clubs de Premier League seraient sur le coup.

L’OM va mieux, mais compte tout de même passer à l’action cet hiver. Avec ses deux victoires consécutives en Ligue 1, contre le Stade Rennais (2-0) et l’OL (3-0), les Olympiens se sont un peu rassurés. Mais pour espérer continuer à se rapprocher des places européennes et alors que la CAN se profile, des renforts sont espérés lors du mercato hivernal.

L’OM s’intéresse à Iling-Junior

Dans cette optique, ce sont les couloirs qui sont ciblés par l’OM. Ces derniers jours, la piste menant à Samuel Iling-Junior a émergé, lui qui est en manque de temps de jeu à la Juventus. D’après Tuttosport , la Vieille Dame demanderait entre 15 et 20M€ pour se séparer de son ailier de 20 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025. Si l’OM serait donc sur le coup, Samuel Iling-Junior auraient également plusieurs prétendants en Premier League.

La Premier League se l’arrache