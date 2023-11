L’OM a lâché une offre pour un crack français

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche de renforts défensifs lors du dernier mercato estival, l'OM avait pensé à de nombreux profils, notamment à celui de Sasha Boey. Agé de 23 ans, le natif de Montreuil a confirmé avoir reçu une offre de la part du club marseillais durant l'été, mais le deal n'a pas été bouclé. Le joueur de Galatasaray est revenu sur ce dossier ce mercredi.

Parti du Stade Rennais en 2021, Sacha Boey s'est fait une place à Galatasaray. Le joueur de 23 ans performe aux côtés de noms bien connus comme celui par exemple de Mauro Icardi. Mais à l'instar de l'ancien du PSG, Boey a vécu un été agité.

OM : C'est la catastrophe pour Gattuso https://t.co/oBbkptJY3e pic.twitter.com/xTI4Z4HOZ4 — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

L'OM a transmis une offre pour Boey

Dans un entretien accordé au média Le Carré , le défenseur a confirmé avoir reçu une offre de la part de l'OM. « Les nouvelles de Marseille étaient vraies. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais Marseille avait une offre » a confié Boey.

« Si c’est possible pour un Parisien de jouer pour l’OM ? Oui »