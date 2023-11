Mercato : L’OM change tout, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été encore, l’OM a chamboulé son effectif en se renforçant massivement. Une stratégie qui a pu porter ses fruits par le passé, mais qui semble beaucoup moins efficace cette saison. Stéphane Guy n’hésite donc pas à pointer du doigt la gestion de Pablo Longoria qui s’est séparé de plusieurs joueurs qui manquent cruellement aux Marseillais aujourd’hui à l’image d’Alexis Sanchez ou Cengiz Under.

Durant le précédent mercato estival, l'OM a de nouveau agité le mercato en menant une large revue d'effectif dont Pablo Longoria a le secret. Cependant, ce qui fonctionnait par le passé, semble être un échec aujourd'hui. En effet, les recrues marseillaises peinent à se distinguer cette saison, surtout dans le secteur offensif à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang ou Iliman Ndiaye. Stéphane Guy critique ainsi le recrutement de l'OM.

«Sur le plan offensif, le mercato de Marseille est raté»

« Il y a eu 16 matchs pour l’OM depuis le début de la saison, ce n’est pas rien et ça permet d’avoir un peu de recul sur ce qu’il s’est passé. Sur le plan offensif, le mercato de Marseille est raté, cela crève les yeux et ce n’est pas une grande originalité de le dire. L’attaque, ce n’était pas déjà la force de l’OM la saison dernière », confie dans un premier temps le journaliste au micro de l’ After Foot sur RMC , avant de poursuivre.

«Il aurait fallu garder Sanchez»