L’indice qui confirme la révolution au PSG

Arnaud De Kanel

Le PSG n'est pas le seul club en crise actuellement en Europe. En Angleterre, Chelsea vit également une saison très compliquée, bien plus que celle des Parisiens puisque les Blues sont 11èmes de Premier League. Graham Potter vient de se faire licencier et pour ce qui est de son successeur, le club londonien pencherait sur deux profils bien précis qui ouvrent la voie royale au PSG pour sa révolution.

Cette saison particulière, avec la Coupe du monde en plein milieu, ne réussit pas à de nombreux cadors. Si tout se passait bien avant le Mondial, la suite s'est gâtée pour eux, notamment au PSG. Le club de la capitale a connu ce dimanche, sa huitième défaite depuis le début de l'année. L'avenir de Christophe Galtier est donc menacé et il pourrait connaitre le même sort qu'un de ses homologues outre-Manche. En effet, Chelsea s'est séparé de Graham Potter dimanche. Pour le remplacer, deux noms ressortent, un autre a disparu, et c'est un sacré indice pour le PSG.

Il s'éloigne du PSG, Neymar va enrager https://t.co/nh7E3XxMvw pic.twitter.com/adGjTW7o9q — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Chelsea avance sur Enrique et Lampard

Ça bouge dans toutes les capitales d'Europe en ce moment. Au Real Madrid, Carlo Ancelotti n'est pas assuré de continuer tandis qu'à Londres, Graham Potter vient de se faire virer de Chelsea et Patrick Vieira a connu le même sort à Crystal Palace, pendant que José Mourinho, actuellement à Rome, est annoncé au PSG. Mais en ce moment, c'est bien Chelsea qui fait l'actualité. Agitateur du dernier mercato hivernal, le club londonien avance dans la succession de Potter. The Sun évoque un possible retour de Frank Lampard sur le banc. De son côté, The Independant fait écho de discussions avancées entre les Blues et Luis Enrique. De ce fait, la priorité absolue de Chelsea a disparu des radars et le PSG pourrait en être la cause.

Nagelsmann plus dans les plans ?

Priorité absolue avant même l'éviction de Graham Potter, Julian Nagelsmann ne figure plus dans les dernières rumeurs pour occuper le banc de Chelsea. Cela pourrait coïncider avec le fait que le PSG soit passé à la vitesse supérieure pour le coach allemand. En effet, Abdellah Boulma a révélé ce mercredi que la direction parisienne avait entamé des premiers contacts avec l'ancien coach du Bayern Munich. Confirmation qu'il se passe quelque chose en coulisses au PSG...