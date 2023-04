Mbappé - PSG : Le feuilleton est déjà terminé

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de trois ans avec le PSG. Malgré tout, le numéro 7 parisien n'était pas certain de rester au Parc des Princes à l'intersaison 2023. Ce mercredi, la presse espagnole a mis fin au suspense, annonçant que Kylian Mbappé allait continuer son aventure au PSG au moins une saison.

Alors que son contrat courait jusqu'au 30 juin 2022, Kylian Mbappé est passé tout près de signer au Real Madrid. Disposant d'un accord de principe avec le club merengue, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 du PSG a finalement rempilé de trois saisons.

Mercato : Incroyable, Messi lance un ultimatum au PSG https://t.co/WAskHxtuH5 pic.twitter.com/ImsQOF83LY — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Mbappé ne va pas quitter le PSG

Selon certaines rumeurs, Kylian Mbappé n'aurait pas exactement prolongé pour trois années supplémentaires. En effet, la superstar de 24 ans aurait plutôt paraphé un bail de deux saisons, plus une en option. Une information ayant relancé l'avenir de Kylian Mbappé, qui aurait pu partir lors du prochain mercato estival pour ne pas être cédé librement et gratuitement par le PSG un an plus tard. Toutefois, le vice-champion du monde ne devrait pas plier bagages à l'intersaison 2023.

Mbappé va rester une saison de plus minimum