PSG : Pour Galtier, c’est terminé

Arnaud De Kanel

La nouvelle défaite du PSG face à l'OL dimanche a accéléré la chute de Christophe Galtier. Déjà plus en odeur de sainteté ces dernières semaines, l'entraineur parisien se rapproche de plus en plus de la sortie. Son licenciement pourrait même intervenir dans les jours à venir.

Ça ne sent pas bon du tout pour Christophe Galtier ! L'entraîneur du PSG, arrivé l'été dernier, est fragilisé suite à la défaite contre Lyon. En 2023, le club de la capitale a perdu à huit reprises et la direction sportive commencerait à se poser des questions sur les capacités de son coach à redresser la barre. Son avenir pourrait être réglé très prochainement.

Le PSG a décidé de virer Galtier

Le divorce est presque acté entre Christophe Galtier et le PSG. D'après les informations du journaliste Abdellah Boulma, l'entraineur ne sera pas sur le banc parisien la saison prochaine. Et pour ce qui y est de la fin de saison, rien n'est moins sur.

La fin est proche ?