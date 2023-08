Les énormes manoeuvres de l'OM pour boucler ce transfert

Thibault Morlain

A l'OM, le 6ème transfert de ce mercato estival est donc celui d'Iliman Ndiaye. Passé par le centre de formation phocéen durant sa jeunesse, le Sénégalais va retrouver la Canebière. La fin d'un feuilleton riche en rebondissements. En effet, les négociations pour le transfert de Ndiaye ont débuté il y a plusieurs semaines déjà. Et l'OM a tout fait pour convaincre l'attaquant de 23 ans.

Un nouvel attaquant arrive à l'OM ! Après Aubameyang et Sarr, c'est donc Iliman Ndiaye qui rejoint l'effectif de Marcelino. Le Sénégalais débarque en provenance de Sheffield United. Pour son plus grand bonheur... En effet, depuis plusieurs semaines, Ndiaye avait multiplié les sorties expliquant à quel point il rêvait de revenir à l'OM, son club de coeur, lui qui était passé par le centre de formation olympien durant sa jeunesse. Des sorties qui ont visiblement convaincu Pablo Longoria de passer à l'offensive selon les informations de Footmercato .

Transfert à 12M€, ça bloque à l'OM https://t.co/UJ9GCleUDX pic.twitter.com/KN3HzOlInB — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

OM ou Sheffield, Ndiaye a hésité

Avec ses déclarations sur l'OM ainsi que ses performances avec Sheffield, Iliman Ndiaye a alors conduit Pablo Longoria et ses collaborateurs à lancer l'offensive pour le transfert. L'OM n'aura pas mis longtemps à convaincre Ndiaye selon FM , le Sénégalais donnant rapidement son accord à Marseille au début de l'été pour un contrat de 5 ans. C'était sans compter sur Sheffield et le clan Ndiaye. En effet, devant la proposition du club anglais de bâtir une équipe autour de lui ainsi que l'envie de ses proches de miser sur la stabilité en rester de l'autre côté de la Manche, celui qui va rejoindre l'OM avait commencé à envisager une saison de plus en Angleterre.

Les promesses convaincantes de l'OM

L'OM n'a cependant pas baissé les bras. Pablo Longoria est alors reparti en mission pour convaincre Iliman Ndiaye de rejoindre le groupe de Marcelino. L'état-major olympien est alors parvenu à refaire changer d'avis l'international sénégalais. Comment ? Ndiaye se serait vu promettre de belles perspectives sportives, comme celle notamment d'être associé à Pierre-Emerick Aubameyang. Ça a donc fait mouche auprès d'Iliman Ndiaye et par la suite, l'OM est parvenu à un accord avec Sheffield United, moyennant 18M€.