Le vestiaire du Real Madrid valide le transfert de Mbappé !

Kylian Mbappé n'est plus un joueur du PSG. En fin de contrat, le capitaine de l’équipe de France a refusé de prolonger pour pouvoir s’engager au Real Madrid. Le Bondynois a eu l’occasion de faire connaissance avec certains joueurs, comme David Alaba et Lucas Vazquez. Le vestiaire des Merengue semble d’ailleurs avoir validé son transfert.

Kylian Mbappé est enfin un joueur du Real Madrid ! Après avoir passé sept ans au PSG, le capitaine de l’équipe de France estimait qu’il était temps pour lui de démarrer un nouveau chapitre de sa carrière. Mbappé a alors refusé de prolonger chez les Rouge-et-Bleu pour pouvoir signer chez les Merengue.

Le Real Madrid signe enfin Mbappé !

Kylian Mbappé a toujours rêvé de porter la tunique blanche madrilène, c’est désormais chose faite. Le champion du monde 2018 a été présenté au Santiago Bernabéu devant 80 000 personnes avec son numéro 9 sur le dos. Il a également pu rencontrer certains joueurs comme David Alaba et Lucas Vazquez.

Le vestiaire d'Ancelotti l'accueille les bras ouverts

Et d’après les informations d’AS, Kylian Mbappé ferait déjà l’unanimité dans le vestiaire du Real Madrid. Le groupe de Carlo Ancelotti semble avoir validé le transfert de la star de 25 ans. D’ailleurs, sa grande maîtrise de l’espagnol aurait attiré l’attention et en aurait surpris plus d’un. « C'est un mec très sympa » peut-on même entendre en interne. L’adaptation de Kylian Mbappé promet de se faire dans un excellent environnement.