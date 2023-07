Le verdict tombe pour ce transfert entre le FC Nantes et l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Encore une fois lors de ce mercato estival, l’OM va chercher à récupérer des fonds en réalisant plusieurs ventes. De retour de prêt, Jordan Amavi est amené à partir du club olympien une bonne fois pour toute. Le FC Nantes est sur le coup mais ne ferait pas du latéral gauche marseillais une priorité.

L’OM récupère bon nombre d’indésirables cet été. Parmi eux, on retrouve Jordan Amavi qui sort d’une nouvelle saison plus que galère. « Les autres joueurs (Lirola, Amavi, Konrad) ne resteront pas avec nous, on doit trouver une solution », confiait Javier Ribalta en conférence de presse mardi après-midi lors de la présentation de Marcelino.

Jordan Amavi est sur le départ

Pour autant, selon les informations de La Provence , Jordan Amavi voudrait avoir sa chance avec Marcelino. Mais l’OM veut récupérer des fonds et si une offre arrive pour le latéral gauche français, il devrait être vendu.

Le FC Nantes le suit mais n’en fait pas sa priorité

Récemment, il a été question d’un intérêt du FC Nantes pour Jordan Amavi. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, le défenseur de l’OM ne serait qu’une alternative. Reste à savoir si ce dossier finira par être activé pour de bon. Affaire à suivre…