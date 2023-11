Le Real Madrid veut imiter le PSG, ça se rapproche

Jean de Teyssière

Le mercato commence déjà à se préparer chez de nombreux clubs, dont le Real Madrid. Et le club madrilène semble avoir eu la même idée que le PSG en allant choisir un latéral du Bayern Munich pour environ 50M€ : Alphonso Davies. Le Canadien est en fin de contrat en juin prochain et le Real Madrid compte bien se servir de ça pour faire baisser son prix dès cet hiver...

La bataille pourrait vite faire rage entre Alphonso Davies, le Bayern Munich et le Real Madrid. Pour le moment, l'avantage semble être en faveur du club madrilène mais on le sait, durant le mercato, tout peut très vite évoluer...

50M€ pour Davies ?

Si le prix espéré pour Alphonso Davies est au-delà des 50M€, le club bavarois fait face à un obstacle de taille. En effet, le club du Real Madrid serait très intéressé par le profil du latéral gauche canadien et pourrait profiter de sa fin de contrat en juin prochain pour le chiper au Bayern Munich contre 50M€, selon AS . Un peu comme ce qu'a réussi à faire le PSG avec Lucas Hernandez cet été, parti pour seulement 50M€.

Le torchon brûle entre Davies et le Bayern Munich