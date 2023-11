PSG : Ousmane Dembélé se fait déjà recaler pour son prochain transfert

Alexis Brunet

Ousmane Dembélé a posé ses valises au PSG cet été. Le début de l'aventure parisienne de l'attaquant n'est pas une franche réussite. En treize matches toutes compétitions confondues, il n'a pas encore marqué le moindre but. Interrogé au sujet d'une possible arrivée du Français à Arsenal, Emmanuel Petit a d'ailleurs confié qu'il n'était pas partant pour cela, notamment à cause de ses statistiques.

Le PSG a réalisé un mercato estival conséquent. Le club de la capitale a surtout mis les moyens en attaque. Randal Kolo Muani est par exemple arrivé pour plus de 90M€, et Ousmane Dembélé a lui rejoint Paris pour 50M€.

Dembélé n'a toujours pas marqué avec le PSG

Le PSG a flairé le bon coup, et il n'a eu à payer que 50M€ pour mettre la main sur Ousmane Dembélé. Le Français a débarqué à Paris avec la réputation d'être l'un des meilleurs ailiers au monde, mais pour le moment, cela peine à se confirmer au sein du club de la capitale. L'ancien Rennais a déjà disputé treize matches toutes compétitions confondues, et il n'a pas marqué le moindre but. Il a tout de même délivré trois passes décisives.

Petit ne veut pas de Dembélé à Arsenal