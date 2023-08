Le PSG tente un coup de génie pour ce transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'arrivée d'Ousmane Dembélé semble désormais actée en interne, celle de Gonçalo Ramos est également en excellente voie. L'attaquant de Benfica serait tombé d'accord avec le PSG qui négocie avec le club lisboète. Et Luis Campos tenterait d'obtenir un prêt avec option d'achat obligatoire, ce qui serait un très gros coup sur le plan économique.

Le mercato du PSG est clairement passé à la vitesse supérieure. En effet, le club de la capitale s'apprête à enregistrer le transfert d'Ousmane Dembélé pour environ pour 50M€ et accélère également sur la signature de Gonçalo Ramos, un dossier également très avancé.

EXCLU @le10sport : Matheus Nunes ne fait pas partie des plans du PSG pour cet été https://t.co/pRHh2xoRWt — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 2, 2023

Vers un prêt avec option d'achat obligatoire pour Ramos ?

En effet, l'attaquant portugais serait déjà tombé d'accord avec le PSG qui essaie désormais de trouver un accord avec Benfica pour un transfert qui devrait avoisiner les 80M€, bonus compris. Mais d'après les informations du journaliste portugais Pedro Sepulveda, le PSG tenterait de convaincre la direction lisboète d'une opération par le biais d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Le montant de l'option d'achat serait fixée à 65M€ + 15M€ de bonus.

Contourner le fair-play financier pour mieux recruter

Cette formule permettrait au PSG de décaler d'un an le paiement du transfert de Gonçalo Ramos et donc de l'inscrire dans le bilan comptable du prochain exercice. Le club de la capitale conserverait donc des fonds à réinvestir sur le mercato cet été alors que les pistes menant à Randal Kolo Muani et Bradley Barcola sont toujours actives.