Le PSG s'en débarrasse, il vide son sac

Thibault Morlain

Mis au placard par le PSG depuis son refus de partir l'été dernier, Hugo Ekitike a rongé son frein jusqu'à ce mercato hivernal. C'était annoncé, l'ancien Rémois a quitté le club de la capitale en ce mois de janvier. Et c'est à l'Eintracht Francfort, club qu'il aurait déjà pu rejoindre à l'intersaison, qu'Ekitike a posé ses valises. Présenté à la presse ce jeudi, le joueur prêté par le PSG avec option d'achat s'est livré.

Plus en odeur de sainteté au PSG, Hugo Ekitike était invité à se trouver un nouveau club cet hiver. Il aura fallu attendre le dernier jour du mercato pour que son prêt à l'Eintracht Francfort. Un prêt assorti d'une option d'achat de 30M€. On pourrait donc ne plus revoir Ekitike au PSG, lui qui estime que Francfort est la bonne étape pour la suite de sa carrière désormais.

« Ma décision de rejoindre l'Eintracht Francfort a été prise rapidement »

Ce mercredi, Hugo Ekitike était en conférence de presse. L'occasion pour le nouveau joueur de l'Eintracht Francfort d'évoquer son départ du PSG pour filer en Allemagne. L'attaquant de 21 ans a alors confié : « Ma décision de rejoindre l'Eintracht Francfort a été prise rapidement. Il y avait déjà un intérêt mutuel cet été. Je connais le club. C'est la bonne étape. Après que les choses n'aient pas fonctionné cet été, je me suis concentré sur une bonne préparation estivale au PSG. Maintenant, je suis là et j'attends avec impatience l'avenir. (...) Dino Toppmöller a immédiatement exprimé son réel intérêt. C'est ce dont j'avais besoin. Je suis convaincu qu'il peut m'aider à passer à l'étape suivante ».



Ekitike a par ailleurs eu un petit mot sur son échec au PSG. Après un an et demi de galère à Paris, il a préféré relativiser : « J'essaie de m'améliorer chaque jour et tirer le meilleur de chaque chose. Le fait que ça n'ait pas marché à Paris fait peut-être partie d'un parcours et d'une évolution pour tirer de bonnes choses ».

« C'est l'entraîneur qui décide si je commence »