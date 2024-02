Le PSG se débarrasse de Neymar et Messi, il hallucine

Thibault Morlain

Durant l'intersaison, le PSG a opéré un nouveau virage dans son projet. Fini le bling-bling à Paris et on a ainsi pu voir Lionel Messi et Neymar ne pas rester au sein du club de la capitale. L'Argentin et le Brésilien ont été poussés vers la sortie par le PSG, de quoi faire halluciner Eric Bauthéac.

Après le FC Barcelone, Lionel Messi et Neymar se sont retrouvés au PSG. En 2021, l'Argentin s'est engagé avec le club de la capitale, où évoluait déjà le Brésilien. Avec Kylian Mbappé, la MNM était très attendue, mais au final, en deux ans, le bilan est loin d'être le meilleur. Le PSG a alors pris la décision, en 2023, de ne pas prolonger Messi. Ce dernier est parti libre quand Neymar, plus désiré à Paris, a été vendu pour 90M€ à Al-Hilal.



Mercato - PSG : La presse italienne annonce un transfert colossal ! https://t.co/rjA1wxZxMK pic.twitter.com/45FiaxtWVu — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

« Messi, on le pousse à partir »

L'histoire s'est donc terminée à l'été 2023 entre le PSG, Lionel Messi et Neymar. Invité de Julian Palmieri sur TeamFootball , Eric Bauthéac a exprimé son incompréhension à propos de ces départs : « Ce qui me fait un peu mal avec la mentalité française, c'est quand tu vois qu'on critique Messi, on le pousse à partir ! Comment tu peux ?!?! ».

« C'est pas possible »