PSG, Real Madrid... Il balance sur la grande annonce de Mbappé

Thibault Morlain

L'incertitude est totale concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Alors qu'il a été annoncé que le joueur du PSG pencherait pour un départ au Real Madrid, rien n'a été officialisé à ce sujet. On attend donc la prise de parole de Mbappé avec impatience. Mais quand l'international français annoncera-t-il sa décision pour son avenir ? Luis Fernandez a donné quelques éléments de réponse à ce sujet.

Début janvier, Kylian Mbappé avait pris la parole pour son avenir, assurant qu'il n'avait toujours pas pris sa décision. Depuis, les rumeurs partent dans tous les sens concernant la star du PSG, qui reste silencieuse pour le moment. La grande annonce de Mbappé est donc attendue par tout le monde. Prolonger au PSG ? Partir au Real Madrid ? Rejoindre un autre club ?



« Il va falloir attendre un peu à cause de la Ligue des Champions »

Interrogé par la Cadena Ser , Luis Fernandez, figure du PSG, a livré son point de vue concernant la future prise de parole de Kylian Mbappé. Et pour lui, il va falloir se montrer un peu patient avant de voir le Parisien en dire plus sur ce feuilleton XXL : « Je crois qu'il va falloir attendre un peu à cause de la Ligue des Champions. Sinon il y aura toujours des questions et il ne pourra pas jouer sereinement. Si le PSG passe contre la Real Sociedad, il ne dira rien. Peut-être que si le PSG est éliminé, il pourrait dire quelque chose. Je ne pense pas qu'il dira quelque chose avant cela ».

« Son rêve a toujours été d'aller au Real Madrid quand il était jeune »