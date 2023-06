Le PSG retourne sa veste et fonce sur un attaquant

Benjamin Labrousse

Alors que la saison du PSG s’est terminée par une défaite face à Clermont (2-3) malgré le sacre de champion de France, les dirigeants tentent d’anticiper une rude concurrence sur le mercato, et ont déjà lancé les grandes manœuvres. Cependant, Paris recherche toujours un attaquant, et pourrait boucler l’arrivée de Marcus Thuram (Mönchengladbach), et pourtant Luis Campos ne semblait pas chaud cet hiver.

Le mercato du PSG s’emballe. Si le marché des transferts n’ouvrira officiellement ses portes que samedi, le club de la capitale a assuré le coup. Pour le moment, il semble juste d’évoquer un mercato d’opportunité pour Paris, qui a conclu notamment deux arrivées de joueurs libres, en la personne de Milan Skriniar et de Marco Asensio.

Marcus Thuram se rapproche du PSG

Ce jeudi, L’Équipe avance que le PSG est en bonne position pour boucler une troisième arrivée libre avec l’attaquant français Marcus Thuram. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, le joueur de 25 ans pourrait ainsi offrir un point de fixation à l’attaque parisienne.

Marcus Thuram n’est pas le choix de Campos !