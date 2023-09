Le PSG reçoit une étonnante candidature

Thibault Morlain

Ancien joueur, révélé à l’Ajax Amsterdam comme beaucoup de talents néerlandais, Patrick Kluivert a depuis sa retraite sportive décidé de se reconvertir dans une carrière de dirigeant et entraîneur. Le PSG peut notamment en témoigner. En effet, en 2016, le club de la capitale décide de faire appel à Kluivert en tant que directeur sportif. S’il n’est resté qu’un an à Paris, le Néerlandais a apprécié son temps dans la capitale français, au point aujourd’hui d’ouvrir la porte pour un possible retour…

Avant Luis Campos, Leonardo et Antero Henrique, c’est un certain Patrick Kluivert qui s’était vu confier les clés du sportif au PSG. En effet, en 2016, le club de la capitale avait nommé le Néerlandais comme directeur sportif. Une expérience qui n’aura finalement duré qu’un an sans véritable moment marquant pour Kluivert. Pour autant, le PSG est resté dans la mémoire de l’actuel entraîneur de l’Adana Demirspor en Turquie.

« Si Monsieur Al-Khelaïfi me demandais de revenir, je reviendrais avec joie »

A l’occasion d'un entretien accordé à BeIN Sports , Patrick Kluivert est revenu sur son expérience comme directeur sportif du PSG. Une fonction qu’il se verrait bien exercer à nouveau à Paris si Nasser Al-Khelaïfi faisait appel à lui : « Avec le recul, est-ce que je referais directeur sportif du PSG ? Oui, pourquoi pas. J’y ai passé de fantastiques moments. C’est dommage de ne pas avoir pu faire autant que je l’aurais voulu pour le club. Mais si Monsieur Al-Khelaïfi me demandais de revenir, je reviendrais avec joie ».

« Est-ce qu’être entraîneur du PSG fait rêver ? Évidemment »