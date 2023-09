Transferts : Le PSG s’attaque à un crack à 10M€

Thibault Morlain

Au PSG, on a décidé de repartir sur un nouveau projet durant l’été. Le marché des transferts a été très mouvementé avec les arrivées de nombreux joueurs. Le club de la capitale a notamment décidé de s’attacher les services de plusieurs jeunes éléments. Cela pourrait continuer à l’avenir et voilà que le PSG aurait identifié un nouveau crack comme potentielle cible pour se renforcer dans le futur. Une piste qui mènerait du coté de l’Argentine.

Randal Kolo Muani 24 ans, Manuel Ugarte 22 ans, Bradley Barcola 21 ans, Kang-in Lee 22 ans, Xavi Simons 20 ans, Cher Ndour 19 ans, Arnau Tenas 22 ans, Gonçalo Ramos 22 ans… Cet été, le PSG a beaucoup recruté et a recruté des jeunes joueurs. Le club de la capitale a donc préparé l’avenir avec ces recrues, auxquelles on peut également ajouter des jeunes joueurs qui étaient déjà présents au sein de l'effectif de Luis Enrique à l'instar de Kylian Mbappé ou encore Warren Zaïre-Emery. Et cette politique de recrutement pourrait continuer lors des prochains transferts. Ainsi, selon les informations dévoilées par 90min , un nouveau crack aurait tapé dans l’oeil du PSG.

Barco intéresse le PSG

Et c’est du côté de Boca Juniors que le PSG pourrait trouver son bonheur. En effet, le club de la capitale serait tombé sous le charme de Valentin Barco. A 19 ans, l’Argentin évolue aujourd’hui au sein du club de Buenos Aires. Arrière gauche et capable d’évoluer un cran plus haut, Barco intéresserait ainsi le PSG, qui pourrait le recruter pour 10M€, le montant de sa clause libératoire.

Attention à la concurrence !

Il y a toutefois un problème pour le PSG avec Valentin Barco : la forte concurrence. En effet, le joueur de Boca Juniors intéresserait du beau monde à travers l’Europe. Monaco, Chelsea, Manchester City, Dortmund ou encore la Juventus seraient sur le coup, mais c’est Brighton qui tiendrait la corde pour Barco.