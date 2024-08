Le PSG reçoit un conseil après ce transfert à 45M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG a sorti le chéquier pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Un chèque de 45M€ a notamment été dépensé pour s’offrir les services de Willian Pacho en provenance de l’Eintracht Francfort. L’Equatorien a d’ores et déjà été lancé par Luis Enrique et il a été plutôt convaincant. Mais si le PSG veut tirer le meilleur de Pacho, un conseil a été lâché.

Willian Pacho fait partie des 4 recrues du PSG de ce mercato estival. Débarqué en provenance de l’Eintracht Francfort, l’Equatorien est ainsi venu répondre au besoin du club de la capitale de recruter un défenseur central sur le marché des transferts. Moyennant 45M€, Pacho a donc posé ses valises et pour Culture PSG, Christopher Michel, journaliste allemand, en a dit plus sur la recrue parisienne.

Quel rôle pour Pacho au PSG ?

« Personnellement, je considère qu'il s'agit d'un très grand saut. Y parviendra-t-il ? Ce qui parle en sa faveur, c'est son caractère très professionnel et la façon dont il gère son corps. C'est vraiment digne d'une équipe de haut niveau. Son travail défensif pur est déjà de haut niveau. Il n'a pas commis d'erreur individuelle grave, il reste très concentré, même dans les phases finales. La question passionnante sera de savoir ce que le PSG peut attendre dans la préparation du jeu. S'il pense ne pas en avoir besoin, Pacho peut être une grande satisfaction. S'ils l'impliquent beaucoup, ce sera difficile parce qu'il a des lacunes dans ce domaine », a-t-il d’abord expliqué à propos de Willian Pacho.

« Pacho fait partie de ces joueurs qui veulent vraiment atteindre le sommet »

A propos du nouveau joueur du PSG, Christopher Michel a ensuite ajouté : « Pacho fait partie de ces joueurs qui veulent vraiment atteindre le sommet et qui s'investissent à fond. Il est rapidement devenu un pilier incontesté de l'Eintracht. Et l'héritage a été difficile, avec le départ d'Evan Ndicka, héros de l'Europa League. Cela témoigne d'un bon état d'esprit. Et c'est indispensable pour s'imposer dans les grands clubs ».