Le PSG rate le transfert du «nouveau Ronaldo» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG, Endrick avait finalement décidé de signer au Real Madrid en décembre 2022. Le jeune attaquant brésilien débarquera d’ailleurs en Espagne l’été prochain. Et l’ancien international brésilien, Diego n’hésite pas à comparer le crack de Palmeiras à un certain Ronaldo.

Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs au Brésil, Endrick a longtemps était l'objet d'une énorme bataille entre plusieurs clubs pour son transfert. Et bien que le Real Madrid ait raflé l'affaire pour environ 60M€, le PSG avait tenté de le recruter. Et les récents propos de Diego ne devraient pas rassurer le club parisien, passé à côté d'un joueur comparé à Ronaldo.

Départ de Mbappé : Coup de théâtre à 130M€, le PSG va exulter ! https://t.co/PQHMeNNOnG pic.twitter.com/ZJADgVguT2 — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

«Il réunit toutes les conditions pour devenir un joueur exceptionnel»

« C'est un joueur très fort et il grandit. Il est prêt pour le plus haut niveau. Il peut faire la différence. Ensuite, il sera important de voir comment il s'adapte, surtout mentalement, car l'Europe et le Real Madrid, c'est un nouveau monde ! Mais il joue très bien à Palmeiras, dans un championnat très compétitif, et il arrive à un moment où il est prêt. Il réunit toutes les conditions pour devenir un joueur exceptionnel », explique l’ancien crack brésilien dans les colonnes de AS .

«J'aime beaucoup sa puissance, comme celle de Ronaldo Nazario»