Mbappé va sauver l’Espagne, la folle annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela ne fait désormais plus aucun doute, Kylian Mbappé va s’engager avec le Real Madrid la saison prochaine. Une énorme perte pour le PSG, mais surtout pour le football français. A l’inverse, c’est le jackpot pour l’Espagne qui attend une telle arrivée en Liga depuis désormais plusieurs années comme l’explique Frédéric Hermel.

L'été prochain, Kylian Mbappé va quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. Un départ qui va laisser un immense vide en France, et surtout en Ligue 1, alors que la LFP négocie la vente de ses droits télés. C'est ainsi, que Frédéric Hermel parle de « désastre » pour le football français, mais à l'inverse de véritable « cadeau » pour l'Espagne.

Départ de Mbappé : Coup de théâtre à 130M€, le PSG va exulter ! https://t.co/PQHMeNNOnG pic.twitter.com/ZJADgVguT2 — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

«Son départ est un désastre pour la Ligue 1»

« Le long adieu de Mbappé a commencé. Le football français compte chaque jour qui sépare sa plus grande star du pays qui l'a vu naître et du championnat dont il a longtemps été la plus grande attraction. Son départ est un désastre pour la Ligue 1 et compromet sérieusement les espoirs de son président de vendre les droits de télévision pour la saison prochaine pour environ un milliard. Pour l'instant, les offres disent clairement qu'un championnat amputé d'une jambe, c'est-à-dire sans Mbappé, vaut deux fois moins. Et il y a beaucoup de supporters de clubs qui pensent que ce ne sera pas la même chose d'accueillir le PSG. Je veux souligner cette réalité du football français, ce pessimisme logique, pour que nous prenions tous conscience de l'importance cruciale de l'arrivée de Mbappé », écrit le journaliste dans sa chronique pour AS .

«Madrid s'offre un beau cadeau»