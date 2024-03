Après Mbappé, le Real Madrid prépare un transfert à 25M€

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé se dirige vers le Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. En plus de la star de 25 ans, le club merengue voudrait boucler la signature d'Alphonso Davies. Toutefois, Florentino Pérez refuserait de lâcher plus de 25M€ pour le latéral gauche du Bayern.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour rejoindre le PSG. Sept années plus tard, le capitaine de l'équipe de France va découvrir un troisième club. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin ; et ce, à moins d'un énorme retournement de situation.

Le Real veut recruter Davies après Mbappé

En plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid souhaiterait également recruter un nouveau latéral gauche de classe mondiale. Dans cette optique, le club merengue aurait identifié le profil d'Alphonso Davies, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec le Bayern. Toutefois, Florentio Pérez ne compterait pas faire de folies pour le recrutement de l'international canadien.

Le Real envisage de lâcher 25M€ maximum pour Davies