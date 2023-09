Le PSG punit un joueur a cause de son mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ tout au long du mercato, Hugo Ekitike a finalement décidé de refuser le challenge proposé par l'Eintracht Francfort et avait même bien failli faire capoter l'arrivée de Randal Kolo Muani. Du coup, le divorce semble acté avec la direction du PSG qui semble déterminée à le laisser sur le côté.

C'est un fait, Hugo Ekitike a vécu un été particulièrement agité sur le marché des transferts. Le PSG a levé l'option d'achat obligatoire de son jeune attaquant de 21 ans auprès du Stade de Reims, mais il n'entre pas pour autant dans les plans d'avenir de Luis Enrique et a été poussé vers la sortie tout au long du mercato. Mais de son côté, bien déterminé à prouver sa valeur, Ekitike a décidé de rester au PSG.

Le PSG agacé contre Ekitike

Le PSG ne semble pas du tout avoir digéré la position de son attaquant cet été, lui qui avait refusé de rejoindre l'Eintracht Francfort en manquant d'un rien de faire capoter le deal pour Randal Kolo Muani. Il a donc mis son club dans une situation périlleuse, et le PSG a ainsi décidé de ne pas l'inscrire sur la liste en Ligue des Champions. Hugo Ekitike pourrait même être condamné à vivre une saison sans la moindre minute de jeu.

« Ça sent la punition »