Il snobe le Real Madrid pour le PSG, voilà pourquoi

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Marco Asensio a refusé de prolonger. En effet, le milieu offensif espagnol s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG lors du dernier mercato estival. Et à en croire la presse espagnole, Marco Asensio a migré vers Paris pour avoir davantage de temps de jeu et un rôle important dans une équipe.

Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2016, Marco Asensio a changé de cap dernièrement, après sept saisons de bons et loyaux services au Santiago Bernabeu. En effet, l'international espagnol a décidé de quitter la Maison-Blanche lors du dernier mercato, alors qu'il était en fin de contrat le 30 juin.

PSG : Un clash est révélé sur le mercato https://t.co/mUoyuidjzy pic.twitter.com/QrHmlTNO60 — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

Asensio quitte le Real pour signer au PSG

Malgré l'opportunité de prolonger avec le Real Madrid, Marco Asensio a préféré prendre le large, pour le plus grand bonheur du PSG. Alarmé par la situation contractuelle du milieu offensif de 27 ans, le club de la capitale en a profité pour boucler sa signature librement et gratuitement.

Asensio voulait changer de statut