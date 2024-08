Le PSG prépare un transfert inattendu

Alexis Brunet

Le PSG a déjà enregistré trois recrues lors du mercato estival. Le club de la capitale cherche encore à se renforcer et plusieurs mouvements pourraient intervenir avant la fin de la fenêtre des transferts. Même si Willian Pacho est déjà arrivé, les dirigeants parisiens pourraient encore mettre la main au porte-monnaie pour recruter un défenseur. En effet, Lutsharel Geertruida serait dans le viseur du champion de France.

La Ligue 1 reprend ses droits le 16 août, et pour le moment, le PSG ne semble pas être tout à fait prêt. Le club de la capitale a disputé deux matches de préparation, pour deux nuls, face à Sturm Graz (2-2) et face au RB Leipzig (1-1). Luis Enrique doit compenser avec le retour tardif de certains internationaux, mais également un mercato qui est loin d’être fini.

Mercato : Transfert à 40M€, le très gros coup du PSG https://t.co/hY79IbyJrS pic.twitter.com/aEj1He2C1l — le10sport (@le10sport) August 11, 2024

Le PSG a déjà enregistré l’arrivée de trois nouveaux joueurs

Au tout début du mercato, le PSG avait annoncé l’arrivée de Matvey Safonov, l’ancien gardien de but du FK Krasnodar. On pouvait donc penser que le club de la capitale allait continuer sur cette lancée et annoncer rapidement d’autres recrues, mais ce ne fut pas le cas. Les dirigeants parisiens ont officialisé le transfert de João Neves le 5 août et celui de Willian Pacho le 9 août. De plus, le champion de France compte encore être actif, ce qui n’est pas l’idéal pour se préparer au mieux et être prêt pour le début de la Ligue 1.

Le PSG pense à Lutsharel Geertruida

D’après les informations de Sport, le PSG aurait un œil sur Lutsharel Geertruida. Ce défenseur de 24 ans évolue au Feyenoord Rotterdam, et il est international néerlandais. Le club de la capitale a déjà mis la main sur Willian Pacho cet été qui joue derrière, mais Geertruida peut évoluer en tant que défenseur central et arrière droit. Il pourrait ainsi être une doublure à Achraf Hakimi, car l’avenir de Nordi Mukiele pourrait s’écrire ailleurs qu’à Paris prochainement. A suivre...