Mercato - PSG : Luis Enrique passe un coup de fil pour boucler un transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour le moment, en dehors des départs de joueurs en fin de contrat, le PSG a cédé très peu de joueurs. Et pourtant, le dégraissage s'annonce nécessaire d'ici la fin du mercato. D'ailleurs, Luis Enrique s'impliquerait personnellement dans ce dossier puisqu'il aurait lui-même appelé Giovanni van Bronckhorst pour le convaincre de recruter Cher Ndour en prêt à Besiktas.

Alors que le PSG avance doucement sur son recrutement, le dégraissage n'avance pas beaucoup plus. Et pour cause, hormis les joueurs en fin de contrat (Mbappé, Navas, Kurzawa, Rico, Letellier et Michut), le club parisien a vendu Noha Lemina à Annecy et prêté Renato Sanches à Benfica. Bien léger pour alléger l'effectif.

EXCLU @le10sport avec @Arthur_Montagne : Les coulisses du dossier Pacho



▶️ Le PSG dépense 40 M€ sans bonus



▶️ Malgré une surenchère de dernière minute de Liverpool, Paris a réussi à garder la main https://t.co/Hw1ZItzccS — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 11, 2024

Luis Enrique appelle Giovanni van Bronckhorst pour Cher Ndour

Par conséquent, Luis Enrique prend les choses en main. Ainsi, selon les informations de TRT Sports, l'entraîneur du PSG a appelé en personne son homologue de Besiktas Giovanni van Bronckhorst pour lui vanter les talents de Cher Ndour, annoncé dans le viseur du club turc ces derniers jours. Il faut dire que les deux joueurs ont évolué ensemble au FC Barcelone pendant une saison avant la retraite de Luis Enrique en 2004.

Ndour au Besiktas, c'est quasiment bouclé

Et visiblement, Luis Enrique a convaincu son ancien coéquipier puisque le Besiktas semble proche de boucler l'arrivée de Cher Ndour sous la forme d'un prêt. Difficile de savoir pour le moment si une option d'achat sera incluse ou non dans le prêt du milieu de terrain italien, qui revient déjà de six mois en prêt à Braga.