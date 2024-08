Mercato : L’OM snobé pour ce transfert surprise ?

Axel Cornic

Après Ismaël Koné, un autre joueur de deuxième division anglaise pourrait débarquer à l’Olympique de Marseille. Il s’agit de Jonathan Rowe, ailier gauche de Norwich dont le contrat se termine dans moins d’un an et qui pourrait venir renforcer une attaque en plein changement après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang.

Les recrues s’enchainent à l’Olympique de Marseille et la huitième arrivée de l’été pourrait bien être officialisée dans les prochains jours. Geronimo Rulli devrait en effet arrivée en provenance de l’Ajax Amsterdam pour 4M€ et notamment prendre la place de Pau Lopez, poussé vers la sortie. Mais les plus grands changements pourraient se passer deux crans plus haut...

L’OM attend toujours une réponse pour Rowe

Car c’est l’attaque qui semble inquiéter les dirigeants marseillais en cette deuxième partie de mercato et Pablo Longoria comme Mehdi Benatia ne manquent pas d’options. C’est le cas avec Jonathan Rowe, ailier de 21 ans qui évolue actuellement à Norwich et qui aurait fait l’objet d’une offre de la part de l’OM. Mais d’après les informations de La Provence, cette offre n’aurait toujours pas eu de réponse.

Dortmund complique les choses pour Moukoko

En attendant que ça bouge pour l’international anglais U21, l’OM continue de travailler en parallèle sur la piste menant à Youssoufa Moukoko. Sauf que là aussi ça coince, puisque le quotidien régional nous apprend que le Borussia Dortmund se montrerait gourmand et aurait refusé les trois dernières offres marseillaises. Pour rappel, les dernier chiffre dans ce dossier évoquaient un prêt avec une option d’achat à 15M€.