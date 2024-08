Mercato : L’OM condamné à un transfert historique avec ce crack ?

Arnaud De Kanel

Après plusieurs semaines d'attente, Valentin Carboni est officiellement devenu un joueur de l'OM. Le milieu offensif a récemment prolongé son contrat avec l'Inter Milan jusqu'en juin 2029, avant de rejoindre le club marseillais sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Si les Phocéens décidaient de lever cette dernière, Carboni deviendrait alors le joueur le plus cher de l'histoire du club.

Après une saison passée en prêt à Monza, Valentin Carboni change de cap et débarque cette fois-ci en Ligue 1. Le milieu de terrain argentin, sous contrat avec l’Inter Milan, a rejoint l'Olympique de Marseille lors de ce mercato estival. Carboni pourrait devenir la recrue la plus onéreuse de l'histoire de l'institution marseillaise l'été prochain.

Mercato : Le vestiaire de l’OM débloque un transfert de De Zerbi https://t.co/ktgL3GFQeR pic.twitter.com/4kNUhd1xJA — le10sport (@le10sport) August 10, 2024

Carboni, un transfert historique ?

L'OM tient son nouveau numéro 10, où plutôt numéro 7 ! En effet, le meneur de jeu Valentin Carboni s'est engagé avec le club phocéen et il portera le numéro fétiche d'un certain Cristiano Ronaldo. Afin d'éviter une nouvelle dépense colossalle quelques semaines après le recrutement de Mason Greenwood, l'OM a négocié un prêt avec une option d'achat de 36M€. Si cette dernière venait à être levée, Marseille réaliserait donc le plus gros transfert de son histoire, dépassant ainsi l'opération concernant Vitinha. L'Argentin se sent déjà bien dans sa nouvelle ville.

Carboni savoure sa signature

« Etre ici, ce sont de très bonnes sensations, c’est une belle opportunité dans une très grande équipe avec les supporters qui vivent le football avec beaucoup de passion. Je suis très heureux d’être ici et de pouvoir jouer pour ce grand club. (…) Je sais que c’est un grand club qui a gagné beaucoup de titres avec notamment la Ligue des Champions. Ils ont des supporters incroyables avec un stade plein à chaque match et j’ai hâte de découvrir tout ça », a déclaré le nouveau joueur de l'OM.