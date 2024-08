Mercato - OM : Il annonce une bonne nouvelle avec De Zerbi

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après Jeffrey de Lange, l’OM devrait signer un nouveau gardien de but en la personne de Geronimo Rulli. L’Argentin de 32 ans est attendu à Marseille, lui qui va s’engager contre 4M€. Un journaliste l’ayant bien connu à Montpellier (2019-2020) s’est exprimé sur sa capacité à s’incorporer au système de Roberto De Zerbi.

L’OM en pleine effervescence. Le club marseillais aura été l’un des plus actifs sur le marché des transferts cet été, et cela n’est pas prêt de s’arrêter. En effet, la dernière recrue en date du club olympien se nomme Jeffrey de Lange. Le gardien de but de 26 ans a rallié Marseille en provenance de Go Ahead Eagles contre la petite somme de 2M€. Mais le Néerlandais ne devrait pas être la première option pour Roberto De Zerbi dans les buts cette saison.

L’OM va recruter Geronimo Rulli

En effet, l’OM touche au but dans le dossier Geronimo Rulli. Âgé de 32 ans, le portier de l’Ajax Amsterdam va rejoindre le club phocéen contre un montant compris entre 3M€ et 4M€ annonce Fabrizio Romano ce samedi. L’Argentin a déjà connu la Ligue 1, lui qui avait été prêté par la Real Sociedad à Montpellier lors de la saison 2019-2020. Auprès du Phocéen, un journaliste montpelliérain s’est d’ailleurs exprimé sur la capacité de Geronimo Rulli à se plier au style de jeu de Roberto De Zerbi.

« Son adaptation au style de De Zerbi ne devrait pas poser de problème »

« Je pense qu'il s'adaptera bien. D'une part, il a la culture du jeu au pied, et d'autre part, il a 32 ans maintenant, Montpellier c'était il y a 4-5 ans, et il a joué en Espagne depuis, notamment avec Villarreal où il a progressé », a lâché ce dernier. « Il a participé à des Coupes d'Europe avec Villarreal, donc son adaptation au style de De Zerbi ne devrait pas poser de problème. Certes, il n'est pas le meilleur dans ce domaine, mais il a la culture nécessaire pour réussir ».