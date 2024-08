Mercato : Chamboulé par son transfert à l’OM, son entraîneur s’explique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En parallèle de sa quête d’un numéro 9, l’OM serait parti en quête d’un ailier gauche du côté de l’Angleterre. Ces dernières heures, il a ainsi été question d’un intérêt du club phocéen pour Jonathan Rowe, actuellement à Norwich. Le joueur de 21 ans est d’ailleurs absent pour le match des Canaries ce samedi. De quoi faire réagir l’entraîneur de Rowe.

La mèche a-t-elle été vendue pour le prochain transfert de l’OM ? En attendant l’arrivée d’un buteur, le club phocéen pourrait se renforcer offensivement avec Jonathan Rowe. L’ailier de Norwich a été annoncé dans le viseur de l’OM, qui pourrait débourser 9M€. Et comme un signe annonciateur d’un futur transfert, Rowe n’est pas de la partie pour le match des Canaries de ce samedi.

« Pour moi, c’était une décision assez facile à prendre »

Pour Sky Sports, l’entraîneur de Norwich a réagi à l’absence de Jonathan Rowe pour le match du jour. Johannes Hoff Thorup a alors confié : « Mon sentiment n’est peut-être pas important actuellement. Jon est venu me voir ce matin, nous avons eu une discussion et il m’a dit qu’il se passe beaucoup de choses, qu’il y a beaucoup d’intérêts et qu’il n’était peut-être prêt à jouer aujourd’hui. Donc, pour moi, c’était une décision assez facile à prendre et de le remplacer par un autre joueur ».

« C’est quelque chose à résoudre demain ou lundi »

« Lors d’un jour de match, c’est tout pour l’équipe. Dans un jour comme ça, je ne peux pas avoir trop de discussions avec Jonny. C’est quelque chose à résoudre demain ou lundi », a-t-il poursuivi à propos de celui qu’on annonce à l’OM.