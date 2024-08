Mercato : Le FC Nantes boucle un transfert au PSG

Alexis Brunet

Depuis des années, le centre de formation du PSG est réputé comme l’un des meilleurs du monde. Le club de la capitale souhaite s’appuyer de plus en plus sur ce réservoir, mais malheureusement certains éléments continuent d’aller chercher du temps de jeu ailleurs. C’est le cas du jeune Sekou Doucouré, qui va s’engager avec le FC Nantes.

Pour le moment, le PSG a déjà recruté trois joueurs lors de ce mercato estival. Matvey Safonov, João Neves et Willian Pacho sont arrivés pour renforcer l’effectif de Luis Enrique, mais d’autres mouvements devraient intervenir dans les prochaines semaines.

Sekou Doucouré va quitter le PSG

Le PSG recrute certains joueurs, mais d’autres quittent Paris également. C’est le cas de Sekou Doucouré, qui va s’engager avec le FC Nantes, d’après les informations du Parisien. Le joueur de 19 ans va signer son premier contrat professionnel avec les Canaris, d’une durée de trois saisons.

D’autres joueurs ont également quitté le PSG cet été

Sekou Doucouré n’est pas le seul joueur à avoir quitté le PSG cet été. Bien sûr, le plus connu est Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid, mais les dirigeants parisiens ont également bouclé le prêt avec option d’achat de Renato Sanches au Benfica Lisbonne, par exemple. Pour ce qui est des gardiens de but, Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier n’ont pas été conservés par le PSG.