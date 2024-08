Mercato - OM : De Zerbi l’appelle avant son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant déjà accueilli de nombreux nouveaux joueurs à l’OM à l’occasion de ce mercato, Roberto De Zerbi a notamment pu compter sur le renfort de Valentin Carboni. A 19 ans, le milieu de terrain argentin a été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Un dossier dans lequel l’entraîneur de l’OM s’est investi en décrochant son téléphone pour convaincre Carboni.

A 19 ans, Valentin Carboni est un nouveau joueur de l’OM. Prêté la saison dernière à Monza par l’Inter Milan, le voilà désormais à Marseille. « Oui la ressemblance entre Marseille et l’Argentine m’a conforté dans mon choix parce que pour moi il est important de pouvoir ressentir l’amour et la passion des supporters sur tous les matchs », a-t-il notamment expliqué sur son choix.

« Le coach m’a appelé avant que je signe »

La présence de Roberto De Zerbi à l’OM a également pesé pour Valentin Carboni. A propos de ses échanges avec l’entraîneur olympien, l’Argentin a fait savoir pour les médias de l’OM : « Oui bien sûr, le coach m’a appelé avant que je signe ».

« Je vais beaucoup apprendre sous ses ordres »

« C’est un grand entraîneur et je vais beaucoup apprendre sous ses ordres, je vais grandir en tant que joueur. J’ai toujours aimé et regardé les équipes qu’il a entraînées et j’ai toujours voulu avoir un entraîneur comme lui pour mon jeu », a poursuivi Carboni sur Roberto De Zerbi.