OM : Le plus gros transfert de l'histoire du club

En plein cœur d'un mercato estival très animé, l'OM est en train de renouveler totalement son effectif. Le club vient de dire au revoir à sa star Pierre-Emerick Aubameyang et en profite pour s'offrir de jolis coups dans le sens des arrivées. Ainsi, le jeune espoir Valentin Carboni vient d'être recruté pour une période de prêt d'un an avec une option d'achat de 35M€. Si les Marseillais lèvent cette option à la fin de la saison, l'Argentin deviendrait la recrue la plus chère de l'histoire du club. Il dépasserait donc un certain Vitinha…

Ces dernières années, le monde du football a vu les prix pour les transferts de joueurs entre clubs exploser. Mais en France, il n'y a que le PSG qui est capable de lâcher des sommes ahurissantes pour son mercato. A l'OM, Dimitri Payet a été durant quelques années le plus gros transfert du club lorsqu'il a fait son retour en 2017. Mais l'année dernière, ce record a été battu…

Vitinha, le joueur le plus cher

Considéré comme un espoir du football portugais, Vitinha (à ne pas confondre avec celui du PSG), a rejoint l'OM en 2023 pour un transfert de 32M€. Malgré des débuts encourageants, il n'a pas vraiment réussi à s'imposer et en février dernier, il est prêté au Genoa FC jusqu'à la fin de la saison. Son départ est confirmé plus tard pour un montant de 16M€ et 6 en bonus. La déception est donc immense pour celui qui verra sûrement Valentin Carboni lui passer devant au classement des recrues les plus chères du club.

Carboni, un réel espoir

Valentin Carboni a un profil différent mais beaucoup d'espoirs sont placés sur lui également. Le jeune milieu offensif de 19 ans vient d'être prêté à l'OM pour la saison prochaine avec une option d'achat de 35M€. L'Inter Milan conserve une clause de rachat de 40M€. A 19 ans, il compte déjà 3 sélections avec l'Argentine et sort d'un été mouvementé avec le titre lors de la Copa América.