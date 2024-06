Le PSG prépare son transfert, il refuse de signer !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG va chercher à s’offrir les services de João Neves. Un transfert qui devrait coûter plus de 100M€ aux dirigeants parisiens. Toutefois, le Benfica Lisbonne n’entend pas se séparer tout de suite de sa pépite et veut donc lui offrir un meilleur contrat. Mais pour le moment, le milieu de terrain refuse de signer quoi que ce soit.

Actuellement, Luis Enrique est en vacances après une première saison très réussie à la tête du PSG. Mais le coach espagnol ne doit pas tellement se reposer. En effet, il planche déjà sur l’effectif parisien pour la saison prochaine, en compagnie de Luis Campos.

La priorité João Neves

Au fil des discussions entre Luis Enrique et Luis Campos, un nom est ressorti majoritairement, il s’agit de João Neves. D’après les informations de RMC Sport , le joueur du Benfica Lisbonne serait même la priorité du PSG au milieu de terrain pour cet été.

Benfica veut garder João Neves