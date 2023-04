Le PSG prépare son mercato, Mourinho va donner un coup de main

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Prêté avec option d’achat par le PSG du côté de l’AS Rome depuis l’été dernier, Georginio Wijnaldum n’est pas encore fixé sur son avenir. Il devrait dépendra majoritairement de José Mourinho qui, s’il reste en poste au sein de l’écurie italienne, devrait faire le forcing pour l’acheter définitivement au PSG.

Dès son arrivée en tant que conseiller sportif du PSG l’été dernier, Luis Campos avait ciblé de nombreux éléments indésirables à pousser vers la sortie, et Georginio Wijnaldum était notamment concerné. Le milieu de terrain néerlandais de 32 ans, qui n’avait pas convaincu par son unique saison disputée sous le maillot du PSG, a finalement rejoint l’AS Rome sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 8M€.

Avenir incertain pour Wijnaldum

Victime d’une fracture du tibia en août dernier, Wijnaldum avait donc été éloigné des terrains pendant de longs mois et a fait son retour à la compétition en février avec l’AS Rome, où il enchaine les titularisations. Mais son avenir n’est pas encore fixé pour autant, et un retour au PSG n’est pas à exclure en fin de saison. Sauf si…

Mourinho aura un rôle décisif