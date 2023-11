Le PSG prépare le mercato, un déplacement est révélé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir mis la main sur onze recrues durant le mercato estival, Luis Campos pourrait encore se montrer actif en janvier pour renforcer l’effectif du PSG, et c’est au Portugal que le conseiller sportif du club pourrait dénicher son prochain joueur. Des représentants parisiens se seraient en effet déplacés ce week-end pour prospecter.

Déjà très actif cet été, le PSG a l’intention d’enchaîner lors du mercato hivernal. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Luis Campos compte boucler un dossier en janvier, mais à quel poste ? Il a notamment été question d’un renfort sur le flanc gauche de la défense, alors que Nuno Mendes reviendra au début de l’année 2024, mais selon le 10 Sport, le PSG pourrait s’activer à un autre poste.

Surprise, Mbappé sort enfin du silence ! https://t.co/m6ueqSkAlj pic.twitter.com/yKN40iFBDf — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

Le PSG représenté lors du match Benfica-Sporting

Le club poursuivrait d’ailleurs son travail d’observation et aurait été voir de près les joueurs de Benfica et du Sporting CP (2-1) lors du choc de dimanche soir, par l’intermédiaire de représentants envoyés par le pour assister à la rencontre selon 90Min . Et ils n’étaient pas seuls.

Du beau monde était présent