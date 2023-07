Le PSG n’y comprend plus rien avec Mbappé

Thibault Morlain

L’année dernière, le PSG pensait avoir fait le plus dur en réussissant à conserver Kylian Mbappé et lui faire signer un nouveau contrat. Oui mais voilà, cet été, le feuilleton est reparti pour un tour avec l’international français. Alors qu’il est à nouveau question d’un transfert pour Mbappé, cette situation laisserait visiblement le PSG dans l’incompréhension la plus totale. Explications.

Une fois n’est pas coutume, le marché des transferts est à nouveau animé par le feuilleton Kylian Mbappé. Si le numéro 7 du PSG a encore un an de contrat et qu’il souhaite poursuivre à Paris la saison prochaine, voilà qu’il serait placé sur la liste des départs par sa direction. Le PSG aurait en effet ouvert la porte à un départ de Mbappé, ce dernier ne voulant pas prolonger jusqu’en 2025.

Il signe au PSG, une fake news est dénoncée https://t.co/NyRZ4qBaC2 pic.twitter.com/kNjFr8WNQW — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Mbappé revient sur sa promesse

Selon les informations de L’Equipe , le PSG n’aurait aujourd’hui aucun doute quant aux intentions de Kylian Mbappé de partir libre dans un an. Mais voilà que le club de la capitale ne comprendrait pas une telle situation étant donné ce qui est arrivé ces derniers mois. Ainsi, dans un premier temps, le quotidien sportif assure que Mbappé avait fait une promesse au PSG, celle de ne pas rejoindre un rival gratuitement. Cela semble pourtant désormais être le plan de l’international français…

Le PSG hallucine

Mais ce n’est pas tout… En effet, le PSG ne comprendrait également pas comment Kylian Mbappé a pu poser avec le maillot floqué 2025 l’année dernière pour officialiser sa prolongation et quelques semaines plus tard, avant même la fin du mercato estival, acter le fait qu’il n’activerait pas son année supplémentaire en option.