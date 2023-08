Le PSG n’écarte pas une surprise avec Mbappé

Axel Cornic

Après un long bras de fer avec sa direction, Kylian Mbappé a été réintégré par le Paris Saint-Germain et a disputé ses premières minutes lors de la deuxième journée de Ligue 1, face au TFC (1-1). Pourtant, son avenir n’est toujours pas réglé, puisque son contrat se termine en juin 2024 et il n’a pour le moment pas prolongé.

Que se passera-t-il avec Kylian Mbappé ? Si le PSG a décidé de le réintégrer à l’équipe première évoquant des discussions « très constructives », il n’y a encore eu aucune avancée significative dans le sens d’une prolongation. Cet argument semblait pourtant être l’une des grandes conditions posées par la direction parisienne, qui craint de le voir filer libre en juin 2024.

Le PSG n’écarterait pas un départ de Mbappé

D’après les informations de Tuttosport , tout est encore possible pour Kylian Mbappé en cette fin de mercato. Du côté du PSG on n’aurait en effet pas écarté la possibilité d’un départ de la star française avant le 1er septembre prochain, soit la fin officielle de ce mercato estival. Une révélation qui jette un froid sur l’avenir de Mbappé, même si on voit mal comment il pourrait quitter son club dans l’état actuel des choses.

« Je pense que l'attaque est complète »