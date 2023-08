Le RC Lens lâche 17M€ pour son prochain transfert

Hugo Chirossel

Après s’être attaché les services d’Elye Wahi pour un montant record, le RC Lens poursuit sa quête de renforts sur le marché des transferts. Les Sang et Or souhaitent notamment recruter un milieu de terrain et n’ont pas abandonné la piste menant à Habib Diarra. En ce sens, ils ont formulé une nouvelle offre pour le joueur de Strasbourg.

« Nous avons reçu deux offres, ça, c’est vrai. La première à hauteur de 12 millions d’euros et la deuxième à quatorze. On a refusé . » Au micro de RMC Sport au début du mois de juillet, Marc Keller, président de Strasbourg, avait confié avoir refusé deux propositions pour Habib Diarra.

Le RC Lens ne lâche pas Diarra

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le milieu de terrain âgé de 19 ans est notamment annoncé dans le viseur du RC Lens. Comme indiqué par Foot Mercato dernièrement, les Sang et Or n’ont pas oublié Habib Diarra et ce dernier reste une piste sérieuse qu’ils étudient.

Une nouvelle offre est partie

D’après les informations du journaliste Luca Bendoni, ils sont même passés à l’action. En effet, le RC Lens a formulé une nouvelle offre afin de s’attacher les services d’Habib Diarra, qui sera valable jusqu’à lundi. Les Lensois ont proposé environ 15M€ plus 2M€ de bonus. Reste à savoir quelle sera la réponse de Strasbourg.