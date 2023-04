Le PSG lui lance un ultimatum, il lâche une grande réponse

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier pourrait être remercié en cas de faux pas lors de la prochaine journée de Ligue 1. Conscient de la situation, le technicien du PSG a fait passer un message clair après la victoire face à l'OGC Nice et avant le choc contre le RC Lens.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier était hors de danger avant la dernière trêve internationale, et ce, même si le PSG enchainait les contre-performances depuis la reprise post-Coupe du Monde. Toutefois, la défaite face à l'OL (0-1) a été celle de trop pour le Qatar.

Galtier va jouer sa survie contre le RC Lens

Alors que le PSG a perdu deux matchs de suite à domicile sans inscrire le moindre but - une première sous l'ère QSI - Christophe Galtier est désormais sur la sellette. En effet, le technicien du PSG aurait été remercié en cas de défaite contre l'OGC Nice puis face au RC Lens, et ce, parce que le titre en Ligue 1 aurait été menacé. Et malgré la victoire face aux Aiglons (0-2) ce samedi, Christophe Galtier serait toujours sur un siège éjectable avant le choc contre les Sang-et-Or . D'après RMC Sport , la prochaine rencontre serait décisive quant à l'avenir du coach du PSG.

«On a un match important samedi»