Le PSG l’a éjecté, il prépare une terrible vengeance

A la recherche d’un attaquant, le PSG suit plusieurs joueurs. Harry Kane fait partie des pistes privilégiées du club de la capitale, tout comme au Bayern Munich. Thomas Tuchel, l’entraîneur du club allemand, l’aurait d’ailleurs rencontré chez lui à Londres. Le capitaine anglais est tenté, il a même fait une confession au technicien allemand.

Le PSG ne désespère pas encore et attend toujours son attaquant. Afin d’entourer au mieux Kylian Mbappé, le club de la capitale cherche un buteur de renom et explore plusieurs pistes depuis déjà un petit moment. Harry Kane fait partie des priorités du PSG, lui qui sort d’une nouvelle très grosse saison avec Tottenham.

Malheureusement pour le PSG, la concurrence est féroce. En effet, le Bayern Munich est aussi en quête d’un attaquant et Kane figure en haut de la liste. Selon les informations de Sport Bild , Thomas Tuchel se serait même déplacé à Londres pour rencontrer Harry Kane et le convaincre de venir au Bayern Munich. L’attaquant anglais, tenté par le projet, lui a confié qu’il souhaitait gagner la Ligue des Champions avec le club allemand.

