Mercato : Gros danger pour le PSG !

Benjamin Labrousse

Malgré la possible acquisition du titre de champion de France en fin de saison, le PSG n’aura clairement pas été à la hauteur des attentes lors de cet exercice 2022/2023. Souvent pointé du doigt pour son manque de profondeur d'effectif, le club parisien cherche des options pour cet été. Annoncé comme une cible du mercato estival, Kim-Min-Jae (Naples) se rapproche de Manchester United.

Le PSG n’a clairement pas été épargné par les blessures cette saison. Outre le rapide forfait de Neymar jusqu’à la saison prochaine, ce sont également Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele qui ont dû mettre un terme à leur saison de manière prématurée. De plus, Marquinhos et Achraf Hakimi ont eux aussi, connu plusieurs pépins physiques cette saison. Ainsi, le manque de recrutement défensif lors du mercato hivernal avait été pointé du doigt à Paris.

PSG : Messi enflamme le mercato, un proche l’interpelle https://t.co/VIXgi6TptB pic.twitter.com/GgM1srErIt — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Le PSG vise Kim-Min-Jae pour renforcer sa défense

Ces derniers temps, quelques pistes pour la défense du PSG avaient été évoquées. Ainsi, RMC Sport révélait que le club parisien s’intéressait de près à Kim-Min-Jae, 26 ans, et récemment sacré champion d’Italie avec Naples.

Manchester United prêt à passer à l'action pour le Coréen