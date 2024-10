Le PSG a recruté un joueur «spécial» !

Thomas Bourseau

En l’espace de 9 matchs officiels disputés avec le PSG, João Neves (19 ans) a délivré 5 passes décisives tout apportant de la fraîcheur au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Pour 70M€, bonus compris, le club parisien a fait un investissement conséquent qui va totalement porter ses fruits selon Roberto Martinez. Le sélectionneur du Portugal a dressé un portrait flatteur de la recrue estivale parisienne.

João Neves a signé un contrat de cinq saisons au PSG. A seulement 19 ans et deux exercices avec l’équipe première de son club formateur, le milieu de terrain portugais a quitté le Benfica Lisbonne à l’intersaison. Un transfert qui a beaucoup fait parler, mais pas de quoi déranger le principal intéressé.

« En ce qui concerne les opinions, chacun a la sienne, j’ai la mienne et je vais la garder pour moi. Je ne sais pas si c’était le bon moment ou pas, le fait est que je suis arrivé et que j’ai tout donné ». a récemment confié João Neves lors d’une conférence de presse. En octobre 2023, la recrue à 70M€ du PSG a célébré sa première sélection avec le Portugal contre la Bosnie-Herzégovine. Une année est passée et Roberto Martinez compte toujours autant sur les services du milieu de terrain qui prend une nouvelle dimension au Paris Saint-Germain.

« João Neves est spécial, il n'arrive pas souvent qu’à l’arrivée d’un nouveau joueur en sélection, il ait directement une réponse incroyable sur le terrain, c'est très positif, et puis le joueur qui arrive fait preuve de personnalité ». a déclaré Roberto Martinez aux médias ces dernières heures au sujet de João Neves. Le PSG a donc mis la main un profil spécial et plein de personnalités. De bon augure pour le projet sportif bâti au fil des mois par la direction du Paris Saint-Germain.