Le PSG a provoqué un clash sur le mercato

Il y a quelques semaines, le père et l'agent de Khvicha Kvaratskhelia avaient pris la parole dans les médias pour officialiser leurs envies de départs du Napoli. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et Antonio Conte semble avoir réussi à apaiser le clan de l'international géorgien. Mais à en croire la presse italienne, la situation resterait très fragile en coulisses.

La tension est montée d’un cran entre Khvicha Kvaratskhelia et le Napoli, notamment lorsque son père et son agent ont pris la parole en plein Euro pour dénoncer l’attitude du club italien. « Je ne veux pas que les gens pensent que Kvara veut rester à Naples. Nous voulons partir, mais nous voulons attendre la fin de l'Euro afin de ne pas perturber Khvicha. La priorité est un transfert vers une équipe qui joue la Champions League. Le pire, c'est que s'il reste à Naples, il perdra un an à cause de ça… Nous sommes inquiets » avait déclaré l’agent de l’international géorgien, qui souhaite signer au PSG comme l’a indiqué le 10Sport.com.

Conte ballance le verdict

Mais depuis, Khvicha Kvaratskhelia est revenu à Naples et a pu faire la connaissance de son nouvel entraîneur Antonio Conte, qui a récemment confirmé la présence de l’attaquant dans son effectif. « Le président m’a promis qu’ils resteraient (il parle également de Giovanni Di Lorenzo) et c’est ce qu’ils ont fait. Le mérite revient au club. Il s’agit de deux bons éléments. Nous allons essayer de mettre en valeur les caractéristiques de nos joueurs, en donnant de l'espace à la qualité de joueurs comme Kvara et Politano » avait déclaré le technicien samedi dernier.

Kvaratskhelia en colère contre son club ?

Mais l’ailier géorgien semble avoir la mémoire longue. Selon les informations du Corriere dello Sport, Khvicha Kvaratskhelia serait toujours remonté contre sa direction. Les tensions seraient présentes entre les deux parties. D’ailleurs, le joueur aurait refusé la dernière offre de prolongation transmise par son président Aurelio De Laurentiis. De quoi redonner un soupçon d’espoir au PSG ?