Le PSG a bouclé un transfert avec «des garanties»

Seul un joueur est immédiatement venu renforcer les rangs de l’effectif de Luis Enrique cet hiver puisque Gabriel Moscardo est resté aux Corinthians en prêt. Lucas Beraldo, du haut de ses 20 ans, est capable d’évoluer en défense centrale et dans le couloir gauche. Un luxe qui offre des « garanties » au coach du PSG.

Au cours du mercato hivernal, le PSG ne s’est pas montré très actif après son été XXL et ses douze recrues en incluant Xavi Simons prêté dans la foulée au RB Leipzig. En janvier, Lucas Beraldo a déposé ses valises au Paris Saint-Germain lorsque le transfert de Gabriel Moscardo a été bouclé avant son départ en prêt pour les Corinthians.

Lucas Beraldo ou la garantie de la polyvalence selon Luis Enrique

Pour ce qui de Lucas Beraldo (20 ans), défenseur central de formation, le PSG est parvenu à mettre la main sur un espoir du football brésilien pour 20M€. Sa polyvalence, comme celle de Lucas Hernandez, arrange bien Luis Enrique qui l’aligne également en tant que latéral gauche.

«Lucas comme Beraldo peuvent jouer en défense centrale»