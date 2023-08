Le PSG a bouclé son prochain transfert, c’est réglé

Pierrick Levallet

Quelques jours après l'arrivée de Gonçalo Ramos, le PSG devrait pouvoir officialiser une neuvième recrue estivale. Le club de la capitale devrait mettre la main sur Ousmane Dembélé. Le transfert avait été retardé à cause d'un désaccord entre le FC Barcelone et le joueur de 26 ans concernant la répartition des 50M€ versés par la formation parisienne. Mais tout serait désormais réglé.

Après Gonçalo Ramos, la prochaine recrue du PSG pourrait bien être Ousmane Dembélé. Le club de la capitale a levé la clause de 50M€ pour s’attacher les services du joueur de 26 ans. Mais pour le moment, l’international français n’a toujours pas été officiellement annoncé par la formation parisienne.

Dembélé part au clash avec le FC Barcelone

Il faut dire que depuis quelques jours, un clash a éclaté entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone. Les deux parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la répartition des 50M€ versés par le PSG, environ la moitié devant revenir au champion du monde. Mais tout serait désormais réglé.

Tout est réglé, le PSG tient son nouveau transfert