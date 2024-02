Le PSG a abandonné pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé se rapproche du terme d’une aventure de sept saisons au Paris Saint-Germain. En effet, le contrat du meilleur buteur de l’histoire du club touche à sa fin et expirera le 30 juin prochain. Depuis l’épisode du courrier de l’été dernier, le PSG ne se ferait plus vraiment d’illusions quant à la présence de Mbappé la saison prochaine dans l’effectif de Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain semble être préparé à l’inévitable départ de Kylian Mbappé depuis près d’un an. En effet, le champion du monde tricolore avait communiqué un courrier au PSG dans lequel il expliquait ne pas activer la clause présente dans son contrat pour valider sa présence au club pour la saison 2024/2025. Dès lors, le comité de direction du PSG lui mettait alors la pression pour qu’il prolonge son contrat, sous peine d’être transféré l’été dernier. Une tentative explorée par le Paris Saint-Germain avec Al-Hilal notamment qui avait formulé une offre de 300M€ acceptée par le club parisien, mais pas Mbappé.

Fin des illusions au PSG pour Mbappé ?

Et maintenant ? Depuis le 1er janvier dernier, Kylian Mbappé est légalement dans son droit de signer un contrat avec le club de son choix à l’étranger puisque son engagement contractuel envers le PSG prendra fin le 30 juin prochain. D’ailleurs, L’Équipe informe dans ses colonnes du jour que le Paris Saint-Germain ne se ferait plus d’illusions concernant l’éventuelle continuité de Mbappé au club bien qu’en coulisses, on fait savoir que Kylian Mbappé n’aurait pas pris sa décision définitive.

Le PSG n’y croit plus, le Real Madrid en ligne de mire pour Mbappé