Le nouvel entraîneur de l’OM est validé par Luis Enrique

Hugo Chirossel

Pour succéder à Marcelino, Pablo Longoria a finalement décidé de s’attacher les services de Gennaro Gattuso, une arrivée qui fait beaucoup parler. L'année dernière, alors qu’il était encore en poste à Valence, le technicien italien avait reçu les louanges de Luis Enrique, qui adorait voir l’équipe espagnole évoluer sous ses ordres.

Après avoir étudié plusieurs pistes, notamment celle menant à Christophe Galtier, l’OM a finalement décidé de nommer Gennaro Gattuso au poste d’entraîneur. Ce dernier est arrivé ce mercredi à Marseille, où il devrait s’engager jusqu’à la fin de la saison, plus une année en option, comme indiqué par RMC Sport .

«On pourrait penser que c'est un entraîneur défensif. C'est tout le contraire»

Une arrivée qui interroge, notamment du côté des supporters de l’OM. Beaucoup d’entre eux ne semblent pas vraiment convaincus par le style de jeu proposé par les équipes de Gennaro Gattuso par le passé. Lorsqu’il était en poste à Valence, entre juillet 2022 et janvier 2023, le technicien italien avait en tout cas convaincu Luis Enrique, totalement sous le charme de l’équipe espagnole lorsqu'il en était l’entraîneur.

«Il a changé la mentalité de ses joueurs, même avec une équipe plus faible»