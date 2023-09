Il annonce du lourd avec le nouvel entraineur de l'OM

Amadou Diawara

Pour assurer la succession de Marcelino à l'OM, Pablo Longoria a choisi de recruter le coach italien Gennaro Gattuso. Un choix totalement validé par Lionel Charbonnier ce mercredi. Alors qu'il connait très bien Gennaro Gattuso, le champion du monde 98 a expliqué à quel point il était une bonne pioche pour l'OM.

Arrivé à l'OM à la fin de la dernière saison, Marcelino n'a pas fait long feu à Marseille. Alors que le club phocéen est en pleine crise, le technicien espagnol a décidé de démissionner de son rôle d'entraineur.

L'OM a choisi Gattuso pour remplacer Marcelino

Pour remplacer Marcelino, Pablo Longoria a déjà trouvé le candidat idéal. En effet, le président de l'OM a choisi d'accorder sa confiance à Gennaro Gattuso. Alors qu'il connait bien le technicien italien, Lionel Charbonnier a raconté son dernier échange avec lui, avant d'expliquer en quoi il allait faire du bien au club marseillais.

«Il va structurer son équipe»