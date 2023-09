Le nouvel entraîneur peut déjà faire une victime à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé à Marseille, Gennaro Gattuso va prendre place sur le banc de l'OM pour remplacer Jacques Abardonado, qui assurait l'intérim depuis le départ de Marcelino. L'Italien va très rapidement prendre l'équipe en mains et débarquera avec son staff. Mais il va également devoir trancher pour l'avenir d'Abardonado, qui était adjoint de Marcelino.

Depuis une semaine, l'OM doit faire sans Marcelino qui a posé sa démission. C'est ainsi que Jacques Abardonado a assuré l'intérim qui a abouti jusqu'à une déroute sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG (0-4). Par conséquent, Pablo Longoria cherche un entraîneur depuis quelques jours et la suspens a pris fin.

Après le PSG, le boss de l'OM a pris une décision pour son entraineur https://t.co/ExDMsbi47D pic.twitter.com/w6Nfw3iUxE — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

Gattuso débarque à l'OM avec son staff...

En effet, Gennaro Gattuso a débarqué à Marseille et va signer son contrat dans les prochaines heures. Il débarque d'ailleurs avec cinq personnes pour composer son staff à savoir son fidèle adjoint Luigi Riccio, Dino Tenderini et Bruno Dominici (préparateurs physiques), Marco Sangermani (analyste vidéo) et Roberto Perrone (entraîneur des gardiens).

... va trancher pour Abardonado